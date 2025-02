Jannik Sinner insultato dai "figli" di Djokovic: "Ormai il tennis è un club..."

16 febbraio 2025 a

Il sindacato dei tennisti professionisti PTPA, fondato nel 2021 da Novak Djokovic e Vasek Pospisil va all'attacco di Jannik Sinner a testa bassa dopo la squalifica per tre mesi del numero uno della classifica Atp. "Non importa per chi tifi, ora alcune cose sono chiare. Il "sistema" non è un sistema. È un club. La presunta discrezione caso per caso è, in realtà, una mera copertura per accordi su misura, trattamenti ingiusti e decisioni incoerenti.

Non sono solo i risultati diversi per giocatori diversi. È la mancanza di trasparenza. La mancanza di processo. La mancanza di coerenza. La mancanza di credibilità nella zuppa alfabetica di agenzie incaricate di regolamentare i nostri sport e atleti". Questo il duro comunicato del Professional Tennis Players Association (Ptpa) sul caso che ha visto coinvolto Jannik Sinner, dopo l’accordo con la Wada e i tre mesi di squalifica.

"La mancanza di impegno da parte di Atp, Wta, Grand Slams, Itia e Wada per riformare e creare un sistema equo e trasparente per il futuro. Questo pregiudizio è inaccettabile per tutti gli atleti e dimostra una profonda mancanza di rispetto per ogni sport e i suoi fan. È tempo di cambiare. E lo cambieremo". Parole davvero pesantissime che potrebbero cambiare davvero gli equilibri nel mondo del tennis. Forse per sempre.