Jannik Sinner stacca Leone XIV: un caso clamoroso in tv

Jannik Sinner, un fenomeno assoluto. A tutto tondo. Inarrestabile. Non solo sul campo da tennis. Infatti nell’ultimo mese nessun personaggio è stato nominato tanto quanto il numero 1 al mondo sui principali canali televisivi e radiofonici italiani.

Secondo i dati rilevati da Mediamonitor.it — la piattaforma di analisi che sfrutta tecnologie sviluppate da Cedat 85, realtà attiva da quattro decenni nel campo della trascrizione dei contenuti audio — il ragazzo di San Candido fresco del trionfo a Wimbledon ha totalizzato ben 4.816 citazioni, con una media di una menzione ogni nove minuti.

Il monitoraggio ha preso in esame le presenze in tv e radio tra lunedì 23 giugno e mercoledì 23 luglio, individuando i personaggi più ricorrenti nei notiziari e nei programmi di approfondimento. Subito dietro Sinner si piazza Papa Leone XIV, con 3.045 menzioni. Il Pontefice ha fatto parlare di sé dopo l’incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Castel Gandolfo e per l’appello lanciato nei giorni successivi: "Ha chiesto l'immediato cessate il fuoco a Gaza in seguito all'attacco israeliano alla chiesa della Sacra Famiglia". Resta un fatto sorprendente e che la dice lunghissima sul tennista: Sinner ora come ora è più citato dai media rispetto a Leone XIV.