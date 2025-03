Ferrari, Leclerc da incubo dopo il flop: "So perché, ma non posso aggiungere altro"

15 marzo 2025 a

Subito una doccia ghiacciata per la Ferrari. Certo, a Maranello sapevano che la pole position a Melbourne sarebbe stata fuori portata in condizioni normali. Ma il settimo e l'ottavo posto in griglia al primo Gp della stagione è una delusione enorme, Charles Leclerc davanti a Lewis Hamilton.

Le rosse staccatissime dalle McLaren, dunque dietro anche a Max Verstappen su Red Bull e George Russell su Mercedes. Ma dietro anche a Tsunoda e Albon. Insomma, enorme delusione. Un risultato, all'alba, ben al di sotto delle aspettative, anche se dai commenti dei protagonisti emerge un invito alla calma. Il disappunto c'è, ma anche la convinzione di poter ribaltare la situazione in gara.

Osservando il volto di Charles Leclerc, il suo stato d'animo appare chiaro anche senza bisogno di parole: no, non è certo soddisfatto. Quando poi prende la parola ai microfoni delle televisioni, il pilota monegasco conferma le difficoltà: "Non c'era molto altro in macchina, era molto complicata da guidare. Siamo un po' indietro rispetto a quanto previsto quando siamo arrivati ​​a Melbourne, ma con la giornata di ieri avevamo qualche speranza in più", ha spigato.

Parlando poi a SkySport, Leclerc ha lasciato intendere che la Ferrari potrebbe aver scelto un assetto più adatto alla pioggia, prevista per la gara di domenica: "Penso di sapere perché non ci siamo confermati. E penso che abbiamo fatto la cosa giusta, ma non posso andare più nel dettaglio. Questo è solo un punto di partenza. Anche se il settimo e l'ottavo posto non è un bel risultato", ha chiuso criptico, tutto da decifare.

L'incognita meteo, dunque, potrebbe rimescolare le carte in tavola, e in casa Ferrari si spera che le difficoltà emerse in qualifica possano trasformarsi in un vantaggio strategico quando il semaforo si spegnerà domenica. Ammesso e non concesso che Leclerc alludesse a quello...