Boom in estate per la tv di notte

CHI SALE (Fascia notturna) Secondo le recenti analisi di OmnicomMediaGroup siamo di fronte ad un incremento superiore al 15% delle persone che guardano la tv (oltre 1.5 milioni) dall’una di notte alle sei del mattino rispetto al resto dell’anno. Mediaset e in particolare Canale 5, è la rete più ricercata dai nottambuli. Negli ultimi giorni le repliche delle serie tv, su tutte Vivere e Distretto di polizia arrivano a punte di quasi 200mila spettatori con il 16% di share. Risponde presente anche Italia 1 grazie al contenitore scientifico Stranezze di questo mondo (7%). Su Rete 4 dominano i film: polizieschi come La polizia accusa il Servizio Segreto uccide che è riuscito ad arrivare al 6% con 74mila spettatori alle 4 di notte. E se La 7 sta dando ampio spazio alle repliche dei talk tutti vicini al 4% anche in questi orari più scomodi, la Rai domina con l’informazione 24 ore su 24 di Rai News, sempre pronta a tenere aggiornati i teleutenti fin dalle prime luci dell’alba con il simulcast in onda su Rai 1 seguito quotidianamente da 150/200mila teste e picchi di share del 16%.