Boom in estate per la tv di notte

di Klaus Davidomenica 17 agosto 2025
Vi proponiamo Tele...Raccomando la rubrica del piccolo schermo di Klaus Davi

CHI SALE (Fascia notturna) Secondo le recenti analisi di OmnicomMediaGroup siamo di fronte ad un incremento superiore al 15% delle persone che guardano la tv (oltre 1.5 milioni) dall’una di notte alle sei del mattino rispetto al resto dell’anno. Mediaset e in particolare Canale 5, è la rete più ricercata dai nottambuli. Negli ultimi giorni le repliche delle serie tv, su tutte Vivere e Distretto di polizia arrivano a punte di quasi 200mila spettatori con il 16% di share. Risponde presente anche Italia 1 grazie al contenitore scientifico Stranezze di questo mondo (7%). Su Rete 4 dominano i film: polizieschi come La polizia accusa il Servizio Segreto uccide che è riuscito ad arrivare al 6% con 74mila spettatori alle 4 di notte. E se La 7 sta dando ampio spazio alle repliche dei talk tutti vicini al 4% anche in questi orari più scomodi, la Rai domina con l’informazione 24 ore su 24 di Rai News, sempre pronta a tenere aggiornati i teleutenti fin dalle prime luci dell’alba con il simulcast in onda su Rai 1 seguito quotidianamente da 150/200mila teste e picchi di share del 16%.