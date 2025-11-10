Libero logo
Ferrari, Elkann al veleno contro Leclerc ed Hamilton: "Pensino a guidare e parlino di meno"

di
lunedì 10 novembre 2025
1' di lettura

"In Brasile c'è stata una grande delusione , se guardiamo il campionato di F1 possiamo dire che da una parte abbiamo i nostri meccanici in evidenza con le loro prestazioni e tutto quel che è stato fatto sui pit stop, se guardiamo i nostri ingegneri non c'è dubbio che la macchina sia migliorata, ma il resto non è all'altezza, è importante che i piloti si concentrino a guidare e parlino meno ".

Lo ha detto il presidente Stellantis, John Elkann a margine della presentazione della partnership tra comitato organizzatore di Milano-Cortina ei brand italiani della holding, a proposito della delusione in Brasile di Leclerc ed Hamilton, entrambi costretti al ritiro . "Abbiamo vinto il Mondiale endurance, è stata un'emozione straordinaria vincere sia il campionato piloti che quello costruttori, è la dimostrazione che quando la Ferrari è unita si possono ottenere grandissime cose", ha aggiunto. 

"Oggi abbiamo in Vasseur un team principal che è dedicato a fare in modo che la Ferrari possa performare. Quello che è importante è che noi siamo felici come Ferrari della grande vittoria nel mondiale endurance, che viene da un anno difficile e ottenuto perché si è lavorato in maniera coesa ", ha aggiunto il presidente Stellantis, John Elkann a margine della presentazione della partnership tra comitato organizzatore di Milano-Cortina ei brand italiani di Stellantis, parlando del futuro del team principal Ferrari.

tag
ferrari
john elkann
lewis hamilton
charles leclerc
formula 1

