Verstappen caccia il giornalista: "Vai fuori!", rissa in pubblico

Sono settimane di grande tensione in casa Red Bull, con il fenomeno Max Verstappen che ha i nervi a fior di pelle. Prima della conferenza stampa in vista del Gran premio del Giappone è andato infatti in scena un clamoroso diverbio tra il pilota olandese quattro volte campione del mondo (e vice-campione in carica) e un giornalista, costretto letteralmente ad abbandonare la sala.

Il cronista, del britannico Guardian, era stato al centro di una vecchia ruggine con Max. In occasione del Gp di Abu Dhabi dello scorso anno, infatti, aveva posto a Verstappen una domanda sui 10 secondi di penalità rimediati nel precedente Gp di Spagna per un incidente con George Russell. Sanzione che ha fatto scivolare l'olandese dal quinto al decimo posto, facendogli perdere nove punti decisivi nella corsa al titolo piloti. Al termine della stagione, infatti, è arrivato secondo ad appena due lunghezze da Lando Norris.

"Max, hai perso contro Lando per soli due punti. Cosa ne pensi ora dell'episodio con George Russell in Spagna? Col senno di poi, te ne penti?", aveva chiesto il cronista. "Ti dimentichi di tutto il resto che è successo nella mia stagione. L'unica cosa che menzioni è Barcellona. Sapevo che sarebbe successo. Ora mi stai facendo un sorriso stupido. Non lo so", aveva replicato, piccato, Verstappen. Che evidentemente non ha dimenticato l'episodio.

Così in occasione della conferenza a Suzuka, quando ha riconosciuto il giornalista, ha detto: "Non parlo se prima non se ne va". "Per la domanda dell'anno scorso ad Abu Dhabi?", ha chiesto il cronista. "Sì", ha risposto Verstappen. Il giornalista ha insistito sull'argomento, sino a quando l'olandese ha sbottato: "Fuori". "Sei davvero così sconvolto?", ha domandato ancora il reporter. "Fuori, sì, fuori", ha tagliato corto il pilota. Il giornalista ha, infine, lasciato la sala stampa. E Verstappen ha chiosato: "Ora possiamo iniziare".