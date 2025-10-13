Ferrari, rumors radicali: Leclerc, Vasseur, Hamilton? Tutti fatti fuori

La Ferrari si appresta ad affrontare l'ennesima rivoluzione di questi anni. Nessuno infatti esclude una ristrutturazione completa, che includerebbe Frederic Vasseur, Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Lo riporta El Pais. E pensare che lo stesso Vasseur lo scorso 31 luglio aveva sottoscritto un rinnovo pluriennale che nessuno si sarebbe mai aspettato. Secondo le ultime indiscrezioni, i reparti della fabbrica avrebbero lavorato secondo linee guida contraddittorie, ignorando le richieste dei piloti e puntando tutto su una nuova sospensione posteriore.
In effetti, i dati non mentono. Nelle ultime quattro gare, la Ferrari ha ottenuto solo 38 punti, meno della metà di Red Bull (96), McLaren (91) e Mercedes (89). Questo è il modo peggiore per affrontare la rivoluzione regolamentare prevista per il 2026. E stando alle ultime indiscrezioni, anche gli stessi piloti si starebbe guardando intorno. Leclerc avrebbe già avviato i contatti con la Mercedes, Hamilton invece potrebbe pensare al ritiro.
"Molti piloti vorranno vedere quanto è competitiva la loro squadra prima di decidere se restare o andarsene. Prevedo un mercato di trasferimenti molto intenso”, ha dichiarato Nicolas Todt, l'agente di Charles Leclerc. La pazienza del pilota monegasco si sta esaurendo alla luce del pessimo bilancio stagionale, in cui la Ferrari ha guidato la classifica solo in 11 delle 62 sessioni disputate.