Ferrari, rumors radicali: Leclerc, Vasseur, Hamilton? Tutti fatti fuori

La Ferrari si appresta ad affrontare l'ennesima rivoluzione di questi anni. Nessuno infatti esclude una ristrutturazione completa, che includerebbe Frederic Vasseur, Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Lo riporta El Pais. E pensare che lo stesso Vasseur lo scorso 31 luglio aveva sottoscritto un rinnovo pluriennale che nessuno si sarebbe mai aspettato. Secondo le ultime indiscrezioni, i reparti della fabbrica avrebbero lavorato secondo linee guida contraddittorie, ignorando le richieste dei piloti e puntando tutto su una nuova sospensione posteriore.

In effetti, i dati non mentono. Nelle ultime quattro gare, la Ferrari ha ottenuto solo 38 punti, meno della metà di Red Bull (96), McLaren (91) e Mercedes (89). Questo è il modo peggiore per affrontare la rivoluzione regolamentare prevista per il 2026. E stando alle ultime indiscrezioni, anche gli stessi piloti si starebbe guardando intorno. Leclerc avrebbe già avviato i contatti con la Mercedes, Hamilton invece potrebbe pensare al ritiro.