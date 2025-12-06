Atalanta, vince il Verona 3 a 1: Raffaele Palladino è già in crisi

Prima vittoria in campionato per l'Hellas Verona, che nel match serale del sabato della 14esima giornata di Serie A ha battuto l'Atalanta per 3-1 al Bentegodi. Vantaggio gialloblù al 28esimo con Belghali, raddoppio solo 8 minuti dopo con Giovane. Nella ripresa il 3-0 di Bernede su azione di contropiede. Accorcia le distanze Scamacca all'81esimo su un rigore fischiato per un fallo di mano di Bella-Kotchap, ma non basta. Tre punti preziosissimi in ottica salvezza per la squadra di Paolo Zanetti, che si porta a 9 punti, due in meno delle tre quartultime. Torna alla sconfitta invece la Dea dopo tre vittorie consecutive tra Champions League, campionato e Coppa Italia: la squadra di Palladino resta 12esima con 16 punti in classifica.