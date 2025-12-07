Serie A, seconda sconfitta per la Roma: cade contro il Cagliari

Seconda sconfitta di fila in campionato per la Roma, che cade 1-0 all'Unipol Domus contro il Cagliari nel match valido per la 14/a giornata di Serie A. Decisivo il diagonale vincente di Gaetano al 37' del secondo tempo sugli sviluppi di un calcio d'angolo. I giallorossi hanno giocato in dieci dal 7' della ripresa per l'espulsione di Celik. La squadra di Gasperini resta ferma a 27 punti, al quarto posto, mentre i sardi tornano a vincere dopo oltre due mesi e avanzano a quota 14, momentaneamente a +4 sulla zona retrocessione.