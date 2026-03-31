Torna a Roma lo Starting Finance Investment Meeting, l’evento di riferimento per i giovani che vogliono capire la finanza

Il 10 aprile al Salone delle Fontane torna l’evento organizzato da Starting Finance: oltre 40 ospiti e una giornata di confronto, formazione e networking per rendere la finanza più accessibile alle nuove generazioni

Sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza dell’educazione economico-finanziaria e offrire loro l’opportunità di confrontarsi direttamente con i protagonisti del settore. È questo il cuore dello Starting Finance Investment Meeting (SFIM) 2026, che il 10 aprile torna a Roma nel Salone delle Fontane. Un appuntamento che, nel corso degli anni, è diventato un punto di riferimento per migliaia di giovani desiderosi di comprendere davvero i meccanismi della finanza, superando tecnicismi e barriere di accesso. Organizzato da Starting Finance - realtà italiana leader nella formazione e informazione economico-finanziaria, con la più ampia community under 35 del settore - lo SFIM 2026 porterà sul palco alcune delle voci più autorevoli e influenti del panorama finanziario italiano. Giunto alla sua sesta edizione, lo SFIM si conferma un evento capace di coniugare divulgazione, networking e ispirazione. Il format nasce con un obiettivo chiaro: rendere la finanza accessibile, comprensibile e utile nella vita quotidiana, creando un ponte concreto tra i giovani e i professionisti del settore e fornendo strumenti concreti per gestire in modo consapevole le proprie risorse. Cuore dell’evento sarà il main stage, sul quale si alterneranno oltre 40 ospiti tra protagonisti del mondo finanziario, dirigenti d’azienda, manager, startupper e giornalisti. Ad animare panel, interventi, workshop e momenti di confronto saranno, tra gli altri, Igino Beverini (Deputy Head of Lazard Italy), Emanuele Levi (AD & DG di CDP Venture Capital), Valeria Brambilla (AD di Deloitte & Touche SpA), Carlo Cottarelli (Direttore del Programma di Educazione per le Scienze Economiche e Sociali dell’Università Cattolica), Andrea Favero (Head of Fideuram Direct), Luigi Conte (Presidente dell’Associazione Nazionale Consulenti Finanziari), Francesco Costa (Direttore del Post), insieme a molti altri ospiti. Accanto ai contenuti del main stage, lo SFIM offrirà anche un’area espositiva con stand dedicati, dove i partecipanti potranno confrontarsi direttamente con professionisti del settore, approfondire opportunità di carriera e mettersi alla prova con game tematici progettati per diffondere, in modo interattivo e coinvolgente, le competenze economico-finanziarie. «In Italia si parla ancora troppo spesso di finanza come se fosse qualcosa di distante, quasi riservato a pochi – commenta Marco Scioli, Founder e CEO di Starting Finance –. Lo SFIM nasce proprio per ribaltare questa percezione: portare la finanza fuori dai contesti chiusi, metterla al centro di un dialogo aperto e accessibile e permettere ai giovani di entrarci in contatto diretto, senza filtri, costruendo consapevolezza attraverso il confronto e l’esperienza». Main sponsor dell’evento è Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking. «L’educazione finanziaria è una leva chiave per aiutare i giovani a costruire il proprio futuro con maggiore consapevolezza - aggiunge Andrea Favero, Head of Fideuram Direct -. In un contesto in continua evoluzione, il digitale rende i servizi di investimento più accessibili e flessibili. Con la piattaforma Fideuram Direct, in linea con il Piano d’Impresa del Gruppo Intesa Sanpaolo, offriamo un modello che integra autonomia operativa e consulenza. La nostra presenza allo SFIM va in questa direzione, contribuendo a diffondere una cultura finanziaria più solida e inclusiva». «Il settore finanziario sta attraversando un profondo cambiamento strutturale: oggi le persone cercano identità, connessione e forza in community capaci di mettere in discussione le logiche di un sistema percepito come chiuso - commenta Andrea Ferrero, Co-CEO & Co-Founder di Young Platform, tra i gold sponsor dello SFIM 2026 -. Da questa consapevolezza è nata Young Platform. Volevamo creare un'alternativa partecipata, in cui il valore creato viene restituito direttamente a chi vive e utilizza la piattaforma. Partecipare allo Starting Finance Investment Meeting significa, per noi, essere al centro di questo cambiamento: incontrare giovani investitori che non cercano soltanto strumenti, ma una nuova narrazione economica basata sulla consapevolezza e sulla condivisione». L’impegno dello SFIM 2026 verso un’educazione finanziaria sempre più accessibile si riflette anche nell’evoluzione dell’offerta formativa di Starting Finance, che negli anni ha ampliato i propri percorsi attraverso la Starting Finance Business School, sviluppando programmi strutturati pensati per accompagnare studenti e giovani professionisti nel loro percorso di crescita. «Crediamo che l’educazione finanziaria debba essere realmente accessibile, non solo nei contenuti ma anche nelle modalità di fruizione - afferma Fabio Tomassini, Presidente di Starting Finance -. Il nostro obiettivo è costruire percorsi formativi che abbattano le barriere all’ingresso, rendendo competenze fondamentali disponibili a chiunque voglia investire sul proprio futuro, indipendentemente dal punto di partenza». Nata nel 2018 come startup, Starting Finance si è affermata in pochi anni come una delle realtà di riferimento in Italia per la formazione e l’informazione economico-finanziaria. Oggi rappresenta un ecosistema che unisce una community di milioni di giovani, oltre 2,5 milioni di utenti sulle piattaforme social, una presenza attiva in più di 30 università e una Business School con percorsi formativi che spaziano dalla financial literacy ai programmi executive. Un percorso di crescita consolidato anche attraverso recenti acquisizioni strategiche, che hanno permesso all’azienda di ampliare il proprio raggio d’azione e rafforzare il suo ruolo nel raccontare e rendere accessibile il mondo dell’economia e del lavoro alle nuove generazioni.