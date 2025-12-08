Torino-Milan, Allegri urla di tutto al cellulare: con chi ce l'aveva

Durante Torino-Milan, Massimiliano Allegri, squalificato e costretto in tribuna, è stato ripreso dalle telecamere in preda a una furia incontenibile mentre parlava al cellulare con i collaboratori in panchina. Il momento clou è arrivato dopo il 2-1 di Adrien Rabiot, che aveva riaperto la partita dopo un avvio disastroso dei rossoneri (0-2 in pochi minuti).Allegri appariva come un “leone in gabbia”: gesticolava animatamente, scuoteva la testa, impartiva ordini tattici con veemenza.

Era incredulo per la fragilità difensiva del Milan: varchi enormi a centrocampo, reparti lontani, ritmo basso e una difesa sorpresa dai contropiedi del Torino, culminati nel raddoppio di Zapata e in ingenuità clamorose come quella di Tomori.Al telefono chiedeva spiegazioni e correzioni immediate: serrare i ranghi, accorciare le distanze tra i reparti, alzare il pressing per evitare altre transizioni letali. In attacco, poi, ce l’aveva soprattutto con Christopher Nkunku: lo trovava statico, poco dinamico, incapace di dare profondità e movimento. Il Milan che vedeva dalla tribuna era irriconoscibile: sfilacciato, lento, lontano dal blocco compatto e pericoloso in ripartenza che aveva preparato.