Maignan e Milan, cambia tutto: cosa filtra da via Aldo Rossi

Sembra alle puntate conclusive la telenovela che vede Mike Maignan e il Milan protagonisti. Un tormentone con lieto fine, per entrambe le parti in causa. La scorsa estate era calato il gelo tra RedBird e il portierone francese, fermato quando era sul punto di lasciare i rossoneri per andare al Chelsea.
Solo la mediazione del mister Max Allegri ha evitato che l'eroe dello scudetto 2022 diventasse un separato in casa, con il concreto rischio che finisse fuori rosa a un anno dalla fine del contratto. Le grandi prestazioni in questa prima metà di stagione hanno spinto la società a sedersi al tavolo di una trattativa per il rinnovo che sembrava ormai definitivamente saltata.
Maignan addio, Pellegatti demolisce il Milan: "Cosa è successo davvero"Almeno due super-parate e un rigore respinto: Mike Maignan è tornato Magik Mike in una delle serate più at...
La causa della rottura dei mesi scorsi era essenzialmente economica, perché Maignan ha sempre detto di trovarsi bene a Milano. I rapporti con l'ad Giorgio Furlani però erano al minimo storico e il tetto-stipendi rossonero, con una offerta scesa a 4 milioni anziché 5 come inizialmente pattuito, avevano fatto il resto.
Ora però, sempre grazie alle spinte di Allegri, il club pare aver recuperato saggezza e allargato i cordoni della borsa: secondo la Gazzetta dello Sport il rinnovo dovrebbe arrivare sulla base di una parte fissa e una cospicua fetta di bonus che dovrebbe far arrivare lo stipendio di Magic Mike intorno ai 7 milioni. Proprio come Rafa Leao, il più pagato della squadra. Un piccolo sforzo per via Aldo Rossi, ma necessario in vista della stagione 2026/27 che, sperano tutti a Casa Milan, dovrebbe perlomeno riportare il Diavolo in Champions League. E farlo rinunciando a un portiere come Miagnan sarebbe un primo pesante passo falso.