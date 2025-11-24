Maignan addio, Pellegatti demolisce il Milan: "Cosa è successo davvero"

Almeno due super-parate e un rigore respinto: Mike Maignan è tornato Magik Mike in una delle serate più attese dal popolo rossonero, e in una delle partite-chiave della stagione del Milan. Il portiere francese è stato decisivo nella vittoria per 1-0 contro l'Inter, sbarrando la strada a Thuram, Lautaro Martinez e, dal dischetto, a Cahlanoglu. Non è un caso che sotto la Curva, durante il post-partita, tutti i compagni lo abbiano abbracciato come si fa con i match winner.

Tra tanta euforia, però, è Carlo Pellegatti a gettare un'ombra sinistra. In studio a Pressing su Italia 1, il decano dei giornalisti di casa a Milanello rivela che le possibilità di permanenza a Milano di Maignan (arrivato dal Lille nell'estate del 2021 per sostituire Gigio Donnarumma) sono, al momento, praticamente pari a zero. E tutto per colpa della società e di una gestione quasi dilettantesca del suo dossier.

"A Maignan è stato promesso... Attenzione, la fonte è l'entourage francese mai smentito dal Milan, un contratto da 5 milioni di euro - spiega Pellegatti -. A gennaio va male, le parate brutte... 'ti diamo 4'. Come quattro? Cosa facciamo il Nasdaq? Allora oggi gli diamo 9 milioni. Ovviamente il portiere non è d'accordo e si adombra". In trasmissione ridono tutti. Ma il bello (o il brutto, a seconda dei punti di vista) deve ancora venire.