Milan, l'agente di Allegri stronca Leao: "È sotto gli occhi di tutti..."

"Il messaggio di Allegri è sempre stato molto concreto ed equilibrato: non ha mai pensato di vincere lo scudetto, mai detto di fare la corsa all'Inter e ha sempre detto guardiamoci le spalle, perché l'obiettivo è la qualificazione alla Champions. Qualcuno forse avrà pensato che fosse una strategia. Invece è realismo e correttezza". Così Giovanni Branchini, decano degli agenti sportivi e attuale procuratore di Massimiliano Allegri, ospite di 'Radio Anch'io Sport' su Rai Radio 1, sulla sconfitta di ieri sera del Milan, ora -8 dall'Inter capolista.

"Il Milan deve ancora puntare su Leao? Le dinamiche societarie sono complesse: Leao è un cespite della società e quindi vanno considerati vari fattori - ha aggiunto -. Quest'anno non sta dando un grandissimo apporto, è sotto gli occhi di tutti. Rimane un giocatore importante e va difeso fino alla fine come ha fatto Allegri ieri nel post partita, nonostante l'epilogo brusco della sostituzione".