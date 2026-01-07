Serie A, il Napoli trema, poi riagguanta il Verona: 2-2 al Maradona

Il Napoli frena nella corsa al vertice della classifica non andando oltre il pareggio (2-2) al 'Maradona' contro il Verona nel match valido per la 19/a giornata di Serie A. Gara tutta in salita per i campioni d'Italia, che vanno sotto al 16' grazie al colpo di tacco di Frese su cross di Niasse e incassano il 2-0 al 28' su rigore trasformato da Orban per un fallo di mano di Buongiorno. Nella ripresa reazione d'orgoglio dei campani, che accorciano le distanze al 9' con McTominay sugli sviluppi di un calcio d'angolo - complice un'uscita a vuoto di Montipò - per poi pareggiare i conti al 37' grazie all'inserimento vincente di Di Lorenzo, imbeccato da Marianucci. In precedenza, sul punteggio di 2-1, il Napoli si era visto annullare due gol, a Hojlund per fallo di mano e a McTominay per posizione di fuorigioco. Il forcing finale dei campani non produce risultati, anzi è Giovane in pieno recupero ad avere sul piede il pallone del clamoroso 3-2.

Il Napoli avanza così a 38 punti in classifica, agganciando momentaneamente il Milan al secondo posto, a meno uno dalla capolista Inter. L'Hellas invece dopo due sconfitte di fila torna a muovere la classifica salendo a quota 13, a due punti dalla zona salvezza.