Scampia, un 14enne accoltellato nel bagno della scuola

Un altro sconcertante caso di violenza tra giovanissimi nelle scuole italiane. Un ragazzo di 14 anni è accoltellato a una gamba mentre era nell'istituto "Pontano delle Arti e dei Mestieri" a Scampia nell'hinterland, di Napoli. Il ragazzo responsabile dell'aggressione è un 17enne, che i carabinieri hanno denunciato per lesioni personali e porto abusivo di arma. I militari dell'Arma sono intervenuti nella scuola di viale della Resistenza in seguito alla segnalazione da parte della dirigente scolastica di un ragazzo ferito da arma bianca all'altezza della gamba. Dagli accertamenti non semplici visto lo stato d'ansia e di paura che la vittima stava vivendo - spiegano gli investigatori - ed eseguiti grazie al prezioso contributo della dirigente scolastica, i carabinieri hanno ricostruito la vicenda.

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Poco prima il 17enne, in compagnia di altri ragazzi, avrebbe con una scusa fatto andare il 14enne nei bagni della scuola. Lì il ragazzo più grande avrebbe tirato fuori un coltello mimando più volte di colpire il 14enne per poi colpirlo davvero alla gamba. A quel punto ci sarebbe stato un "fuggi fuggi" generale. I militari della stazione di Scampia hanno perquisito l'abitazione del 17enne, dove hanno trovato un coltello a serramanico che era nascosto tra la biancheria intima del ragazzo in un comodino della sua stanza da letto. Il coltello però non pareva compatibile con la ferita.

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Ulteriori accertamenti hanno permesso di comprendere come l'arma usata per il ferimento era stata nascosta vicino gli uffici dell'VIII Municipalità del Comune di Napoli da un amico del 17enne, che di anni ne ha 15. Andati sul posto, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato il coltello, che dovrebbe esser stato utilizzato per ferire il 14enne. L'arma - un coltello a farfalla ancora intriso di sangue - era in un canale di scolo coperto a sua volta da un listello in legno. Il 17enne è stato denunciato per lesioni personali e porto abusivo di arma. Il 15enne è stato denunciato per favoreggiamento. Smartphone sequestrati.