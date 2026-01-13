Nick Kyrgios umiliato ancora: "Battaglia dei fessi!"

Nella prima puntata del 2026 di TennisMania, format di approfondimento sul canale YouTube di OA Sport, Dario Puppo non ha fatto sconti. Il giornalista e telecronista di Eurosport ha affrontato diversi temi caldi del tennis mondiale, partendo subito dall’esibizione di Seul tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. “Bisogna essere chiari, quella vista in Corea è stata l’esibizione più pura possibile”, ha premesso Puppo, spiegando di non essere un grande estimatore di questo tipo di eventi tra due giocatori che rappresentano il presente e il futuro del circuito.
“Io, sinceramente, non vorrei più vedere match del genere tra loro in questa fase — ha aggiunto — Quando ho visto Sinner appoggiare un colpo vicino alla rete invece di chiuderlo, per me l’interesse è crollato. Lì capisci che non è competizione vera”. Puppo ha ricordato anche il momento dello spettatore sceso in campo: “Carino per il pubblico, per carità, ma Federer e Nadal in una situazione simile non l’avrebbero mai fatto — ha detto ancora — Capisco i soldi e l’evento, ma resto della mia idea”.
Più entusiasmo, invece, per Lorenzo Musetti, fresco di finale a Hong Kong e pronto a entrare in top 5: “Mi hanno colpito le accelerazioni di rovescio e soprattutto la gestione del match. Rublev era avanti, ma Musetti ha saputo girarla. Questo è un segnale forte”. Sul russo, Puppo ha sottolineato: “L’ho visto meglio, fisicamente è spesso superiore. Lorenzo però ha mezzi atletici e talento veri”.
Durissimo il giudizio invece sulla sfida Sabalenka-Kyrgios: “Chiamarla Battaglia dei Sessi è già troppo — ha tuonato — Per me è stata una ‘Battaglia dei Fessi’. Un obbrobrio, come certe dichiarazioni sentite dopo”. Spazio anche alla rivalità Sinner-Alcaraz: “In questo momento è più Carlos a inseguire. Jannik ha trovato continuità dopo New York. Se sistema recupero e salute, per Alcaraz diventa durissima”. Chiusura su Djokovic: “Si sta liberando di distrazioni — ha concluso Puppo — Agli Australian Open può dare fastidio a molti, soprattutto ad Alcaraz. Ha solo il tennis in testa”.