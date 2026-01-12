Sinner-Alcaraz, il gesto che spiega tutto: sul volo per Seul...

Dopo l’esibizione a Seul, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno condiviso lo stesso volo dalla Corea del Sud all’Australia, pronti ad affrontare l’Open di Melbourne. L’incontro amichevole nella capitale sudcoreana, vinto dallo spagnolo, è stato solo un antipasto di ciò che li aspetta: il campione di San Candido punta a vincere il torneo per la terza volta consecutiva e a rilanciare la sfida per il numero uno al mondo.

Davanti ai giornalisti in aeroporto, Alcaraz ha commentato con leggerezza ma determinazione: “Cercherò di fermarlo, ci proverò. Saranno tre settimane fantastiche e speriamo di ottenere un bel risultato”. Sul rapporto con Sinner aggiunge: “La nostra è una bella rivalità, ci spingiamo a dare il massimo e a migliorare. È importante avere qualcuno che ti faccia tirare fuori il 100%”. Anche Sinner si è mostrato tranquillo ma motivato: “È andato tutto bene, abbiamo dormito un bel po’ durante il volo e non abbiamo avuto molto tempo per parlare. È stato comunque fantastico avere tutti e due i team sullo stesso aereo”. E parlando delle differenze di gioco, ha aggiunto: “Abbiamo stili e personalità diverse, e questo rende il tennis ancora più stimolante. Giocare contro di lui è sempre un’esperienza speciale”.

Sereni ma concentrati, i due si sono poi salutati con un abbraccio prima di dirigersi verso gli hotel, pronti a prepararsi per la prima giornata di allenamenti sull’erba australiana. L’atmosfera tra loro è di reciproco rispetto e sana competizione, un mix di amicizia e sfida che accende la stagione del tennis 2026. Nonostante il clima rilassato, è chiaro che ogni scambio e ogni match saranno sotto osservazione: “Ci proveremo entrambi, ma sarà emozionante vedere chi riuscirà a imporsi”, conclude Sinner, confermando come la loro rivalità sia uno dei motori principali del circuito maschile.