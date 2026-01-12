Jannik Sinner, il coach Vagnozzi fuori dal Million Dollar 1 Point Slam: clamoroso

Libero logo
lunedì 12 gennaio 2026
Ha tentato la fortuna ma non è andata nel migliore dei modi. Simone Vagnozzi è finito fuori dal Million Dollar 1 Point Slam, il torneo che permette a dilettanti e professionisti di giocare match da un solo punto nel tentativo di portare a casa il super premio da un milione di dollari australiani. Il coach di Jannik Sinner si è cimentato nelle qualificazioni e, dopo aver passato il primo turno contro Luke Savile, si è arreso nella successiva sfida contro Calum Puttergill.

Per lui è dunque svanita la possibilità di sfidare l'allievo Sinner nella competizione che si sta svolgendo prima degli Australian Open a Melbourne. Sinner scenderà in campo nel Million Dollar 1 Point Slam mercoledì 14 gennaio, in attesa del via ufficiale della stagione con gli Australian Open (che si giocheranno dal 18 gennaio al 1° febbraio). Intanto, per la prima volta nella storia del tennis, l'Italia vede due giocatori contemporaneamente tra i primi cinque del mondo in singolare maschile: Jannik Sinner (2) e Lorenzo Musetti (5). Non era mai successo né prima né dopo il 1973. Grazie alla finale raggiunta a Hong Kong, nonostante la sconfitta, Musetti è riuscito a scalare due posizioni ed è salito al numero 5. Risultato? È diventato il quarto italiano con il miglior best ranking di sempre. Davanti a lui solo Sinner, appunto, primo italiano numero 1 del mondo.

Rivalità in campo ma non fuori per Sinner e Alcaraz. I due sono partiti insieme sullo stesso aereo diretto per l'Australia e in partenza da Seul. "È bello avere entrambi i team sullo stesso aereo anche se abbiamo dormito quasi tutto il tempo" ha ammesso il tennista altoatesino in un breve video realizzato da Tennis Australian in aeroporto. 

