"Jannik Sinner mollato da Laila". Ma il gesto dopo il match spiega tutto

Durante l'Australian Open, Jannik Sinner è stato eliminato in semifinale da Novak Djokovic in una partita intensa, segnando la fine del suo tentativo di conquistare un terzo titolo consecutivo a Melbourne. La sua fidanzata, la modella danese Laila Hasanovic, non era presente nel box del tennista, scelta che ha scatenato speculazioni e pettegolezzi sui social.Laila, solitamente discreta e riservata come da tradizione della coppia (che ha reso pubblica la relazione all'Open di Vienna nell'ottobre 2025), non ha pubblicato storie, messaggi di incoraggiamento o reazioni ai post su Jannik durante il torneo. Questa assenza ha alimentato voci di un possibile raffreddamento o frizioni nella coppia, con alcuni che hanno persino collegato la scarsa verve di Sinner in campo a presunte incomprensioni a distanza. Ipotesi probabilmente infondate, legate più alla sua priorità per la carriera di modella e influencer.

Nelle ore successive alla sconfitta, però, sono arrivati segnali rassicuranti a spegnere le malignità. Prima Laila ha messo un like consolatorio (con cuoricino) al post di Sinner dopo la semifinale: “Non è stata la mia giornata, ma ho dato tutto. Congratulazioni a Nole, è sempre un onore condividere il campo con te. Grazie a tutti per il supporto nelle ultime due settimane. Il lavoro continua. A presto”. Poi Jannik ha ricambiato con un like all'ultimo post di Laila, impegnata a Copenaghen tra scatti e sfilate per la Fashion Week.