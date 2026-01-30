Jannik Sinner, Laila Hasanovic assente? Il gesto che non passa inosservato

Jannik Sinner continua a convincere agli Australian Open, confermandosi uno dei grandi protagonisti del torneo e rafforzando partita dopo partita il suo status di favorito. Superato anche qualche momento complicato — come il colpo di caldo e i crampi nel terzo turno contro Eliot Spizzirri — il numero uno azzurro ha raggiunto le semifinali con autorità. Mentre il suo cammino in campo procede senza intoppi — mercoledì è arrivato il successo senza storie, ai quarti, contro lo statunitense Ben Shelton — tra i tifosi più attenti è però emerso un dettaglio che ha acceso la curiosità fuori dal rettangolo di gioco.
Sugli spalti di Melbourne, infatti, non si è vista Laila Hasanovic. Un’assenza che non sarebbe passata inosservata se non fosse per un precedente significativo: nel corso del 2025 la modella danese aveva sempre accompagnato Sinner nei tornei più importanti. Dalla finale del Roland Garros persa contro Carlos Alcaraz, passando per Wimbledon — dove Jannik ha conquistato il suo primo titolo sull’erba — fino alle Finals di Torino, Laila era stata una presenza costante. Da qui, inevitabile, la domanda che ha iniziato a circolare sui social: c’è aria di crisi tra Sinner e la sua fidanzata?
La risposta, però, è molto più semplice e rassicurante. Nessuna rottura, nessun allontanamento: i due continuano a stare insieme e, anzi, secondo alcune voci il loro rapporto sarebbe più solido che mai. Il motivo dell’assenza di Laila in Australia è legato esclusivamente agli impegni professionali. In quei giorni la modella era infatti in Europa, impegnata tra la Paris Fashion Week e la Copenaghen Fashion Week, appuntamenti impossibili da rimandare.
Nonostante la distanza, il sostegno a Jannik non è mancato. Laila ha dimostrato di seguire con attenzione il torneo e dire non aver perso il suo spirito ironico, mettendo un like a un commento su TikTok in cui un utente scherzava sui completi indossati da Sinner in campo, chiedendo proprio a lei di aiutarlo a migliorare il suo stile. Un piccolo gesto che ha insomma spento ogni dubbio.