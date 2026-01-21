Libero logo
Jannik Sinner, clamoroso: il "like" con cui Laila Hasanovic lo irride

di
mercoledì 21 gennaio 2026
Jannik Sinner, clamoroso: il "like" con cui Laila Hasanovic lo irride

Il completino che Jannik Sinner sta sfoggiando sul cemento degli Australian Open sta facendo molto discutere. In effetti, a livello di stile, non sembra proprio un granché. Maglietta a mezza manica aderente color verde militare, cappellino e polsino nero e pantaloncini e scarpe color senape. Una scelta estetica che ha diviso i Carota Boys - i super tifosi dell'altoatesino - e che he registrato anche la bocciatura di Laila Hasanovic: fidanzata del campione e di professione modella. 

In particolare, il pensiero di lady Sinner è emerso sui social. Sotto a un video del campione postato su TikTok, è apparso un commento di un utente che ha espresso tutto il suo sdegno per il look scelto da Nike - il brand di Sinner - per il primo grande Slam del 2026: "Abbiamo bisogno che ti vesti così quando andrai nel quartier generale Nike per risolvere la questione dei completi di Jannik". I più attenti, però, hanno notato un like a quel commento molto significativo: quello di Laila Hasanovic.

@lailahasanovic

:):

♬ Missing -

Sui social in tanti si sono sbizzarriti per commentare il completino di Sinner: "Molto meglio del completo diurno", "Lo stilista tifa per Alcaraz", "Non mi dispiace", "Terrificante", "Era meglio la versione Luigi", "Preferisco quello di Musetti, ma per fortuna lui sta bene con tutto", "Per fortuna che gioca a tennis, perché di moda non capisce molto".

