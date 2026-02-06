Milano-Cortina, per cosa si allenano le due atlete tedesche: sfottò all'Italia

Sfottò delle atlete tedesche all'Italia: in attesa delle gare, c'è chi non perde occasione per scherzare sugli stereotipi relativi alle usanze e alle caratteristiche degli italiani, a partire dalla forte gestualità. Nelle ultime ore è diventato virale sui social il video della slittinista tedesca Dajana Eitberger e della sua compagna di squadra che si "allenano" per imparare a gesticolare all'italiana, con tanto di pesi e tarantella in sottofondo. In altri filmati, c'è anche l'avvertimento a non ordinare il cappuccino dopo mezzogiorno se non si vuole essere guardati male.

"Allenamento prima del nostro viaggio in Italia. Siamo pronte", hanno scritto le due sui social. Nei commenti se da una parte c'è chi ha espresso delle perplessità: "È un talento che abbiamo fin dalla nascita"; dall'altra c'è anche chi ha dato la propria approvazione: "Venite in Italia e considerate l'idea di rimanere". Infine, c'è anche chi le ha salutate con un "Vi aspettiamo", "Geniali".