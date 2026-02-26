Federica Brignone, la fucilata: "Senza fare troppo cinema". Con chi ce l'ha?

Dopo il trionfo olimpico, dopo i due ori leggendari a Milano-Cortina, torna a parlare Federica Brignone, probabilmente la migliore sciatrice italiana di tutti i tempi. Lo fa da Soledu, in Andorra, in una conferenza stampa con i media italiani collegati in videoconferenza. Fa il punto sulle sue condizioni di salute, dà conto della sua sofferenza, tanto da non escludere il ritiro. Un ritiro a cui nessuno vorrebbe assistere. Dunque torna sulle Olimpiadi, sulle sensazioni che ha provato. La campionessa azzurra, reduce dall’oro in supergigante e in slalom gigante ai Giochi di Milano-Cortina 2026, a meno di un anno dal grave infortunio alla gamba che aveva fatto temere per la sua carriera, non nasconde le difficoltà fisiche che ancora la accompagnano. Oggi, infatti, non ha preso parte alla seconda prova di discesa libera a Soldeu, tappa di Coppa del mondo femminile 2025/2026, proprio per non sovraccaricare il ginocchio sinistro. "Obiettivamente speravo di stare meglio, ho parecchio dolore a sto facendo un po' di fatica ad appoggiare la gamba e per questo non ho disputato oggi la prova. Speravo di stare un po' meglio. Valutero' continuamente giorno per giorno le mie condizioni. In prova sento di essere veloce ma il dolore mi limita, voglio solo godermi il momento, sciare e stare in pista". Brignone ha spiegato di essersi sottoposta a nuove terapie prima di raggiungere l’Andorra: "sono stata al JJ Medical a Torino per tre giorni, mi hanno svuotato e infiltrato il ginocchio con acido ialuronico e abbiamo valutato le mie condizioni fisiche, abbiamo valutato se continuare o meno e ho deciso di venire a Soldeu che e' una delle mie tappe preferite della Coppa del mondo".

La situazione resta delicata, ma sotto controllo, come ha voluto precisare lei stessa: "se mi avessero detto che venendo in Andorra avrei rischiato la gamba non sarei venuta qui ma il danno che ho e' una cosa con la quale dovro' convivere". Parole che aprono inevitabilmente anche al tema del futuro. La possibilità di un addio non è esclusa, anche se nessuna decisione è stata presa: "dipendera' dal mio stato di salute e se diventa una tortura, faro' fatica e non miglioro, chiaramente sara' difficile vedermi il prossimo anno". Accanto al dolore fisico, resta però intatta la consapevolezza del proprio valore tecnico. “Quando mi fido riesco a sciare veloce, ma devo stringere i denti e chiaramente tutto ha un limite. So che se sto bene la mia sciata è ancora competitiva, riuscirci con la gamba che ho è una sfida davvero tosta”.

Inevitabile, poi, tornare con la memoria ai giorni olimpici. Un successo che l’ha segnata profondamente, dentro e fuori dalla pista. "Dopo il gigante delle Olimpiadi di Milano-Cortina ho cercato di isolarmi. È stato bellissimo ma anche molto tosto emotivamente: per me è ancora difficile credere a quello che ho fatto. Sono riuscita a fidarmi di me stessa e della mia gamba: averlo fatto alle Olimpiadi è stata una follia vera. Non avevo riferimenti ed è stato speciale aver tirato fuori tutto al momento giusto". Infine, il riconoscimento ricevuto dal mondo dello sport, forse tra gli aspetti più gratificanti di questo percorso di rientro: "Ho ricevuto tanti messaggi di atleti e atlete e tanti attestati di stima per aver sopportato quanto accaduto senza fare troppo cinema, lavorando in silenzio per tornare e senza aver mai fatto pubblicità a tutto questo ma con tutta la serenità del mondo. Questo è quello che mi ha fatto più piacere, e ho apprezzato che sia stato così". Parole pesanti, quelle della Brignone: "Senza fare troppo cinema". E chissà se c'è un qualche riferimento, nelle sue parole...