Paralimpiadi, l'unico atleta iraniano non è mai arrivato a Milano

L'unico atleta iraniano in gara alle Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina non è mai arrivato in Italia né ha completato la procedura di iscrizione ai giochi: si chiama Aboulfazl Khatibi Mianaei, ha 23 anni, e avrebbe dovuto prendere parte alle gare di sci di fondo (sprint e individuale 10km). La bandiera iraniana, quindi, non sfilerà alla cerimonia di apertura all'Arena di Verona. La notizia è stata confermata dal Comitato Paralimpico Internazionale (Ipc), tramite una nota ufficiale in cui si ribadisce che "l'Iran non parteciperà ai Giochi Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026" perché gli atleti non possono viaggiare in sicurezza verso l'Italia.

"È davvero deludente per lo sport mondiale e soprattutto per Aboulfazl che non possa viaggiare in sicurezza per partecipare ai suoi terzi Giochi Paralimpici Invernali a Milano Cortina 2026", ha sottolineato il presidente Andrew Parsons. In realtà, è da quando è scoppiato il conflitto in Medio Oriente che l'Ipc e il Comitato Organizzatore Milano-Cortina 2026 stanno lavorando per tentare di trovare percorsi alternativi per portare la delegazione iraniana ai Giochi senza ostacoli. "Tuttavia il rischio per la vita umana è troppo alto", ha spiegato Parsons. Che ha aggiunto: "Non partecipare ai Giochi Paralimpici Invernali per motivi fuori dal suo controllo dopo anni di allenamento e dedizione è straziante per l'atleta e le nostre simpatie sono con Aboulfazl in questo momento difficile".