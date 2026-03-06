Libero logo
Iran
Famiglia nel Bosco
Referendum Giustizia
Hub Energia

Paralimpiadi, l'unico atleta iraniano non è mai arrivato a Milano

di
Libero logo
venerdì 6 marzo 2026
Paralimpiadi, l'unico atleta iraniano non è mai arrivato a Milano

1' di lettura

L'unico atleta iraniano in gara alle Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina non è mai arrivato in Italia né ha completato la procedura di iscrizione ai giochi: si chiama Aboulfazl Khatibi Mianaei, ha 23 anni, e avrebbe dovuto prendere parte alle gare di sci di fondo (sprint e individuale 10km). La bandiera iraniana, quindi, non sfilerà alla cerimonia di apertura all'Arena di Verona. La notizia è stata confermata dal Comitato Paralimpico Internazionale (Ipc), tramite una nota ufficiale in cui si ribadisce che "l'Iran non parteciperà ai Giochi Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026" perché gli atleti non possono viaggiare in sicurezza verso l'Italia.

"È davvero deludente per lo sport mondiale e soprattutto per Aboulfazl che non possa viaggiare in sicurezza per partecipare ai suoi terzi Giochi Paralimpici Invernali a Milano Cortina 2026", ha sottolineato il presidente Andrew Parsons. In realtà, è da quando è scoppiato il conflitto in Medio Oriente che l'Ipc e il Comitato Organizzatore Milano-Cortina 2026 stanno lavorando per tentare di trovare percorsi alternativi per portare la delegazione iraniana ai Giochi senza ostacoli. "Tuttavia il rischio per la vita umana è troppo alto", ha spiegato Parsons. Che ha aggiunto: "Non partecipare ai Giochi Paralimpici Invernali per motivi fuori dal suo controllo dopo anni di allenamento e dedizione è straziante per l'atleta e le nostre simpatie sono con Aboulfazl in questo momento difficile".

tag
paralimpiadi
milano-cortina
iran
aboufazl khatibi mianaei

Iran, la diretta. Salpata una fregata missilistica italiana: dove è diretta. Feriti i caschi blu in Libano

Professore bocciato Dritto e rovescio, Bignami azzera Orsini: "Hai il coraggio di ripetere questo?"

Iran in ginocchio Iran, Shahid Bagheri devastata dagli Usa: il video dell'attacco dal cielo

ti potrebbero interessare

Jannik Sinner smascherato da Bublik: "Com'è fuori dal campo"

Jannik Sinner smascherato da Bublik: "Com'è fuori dal campo"

Lorenzo Pastuglia
"Massimiliano Allegri al Real, chi si porta": bomba sul Milan alla vigilia del derby

"Massimiliano Allegri al Real, chi si porta": bomba sul Milan alla vigilia del derby

Lorenzo Pastuglia
Lindsey Vonn indistruttibile: a un mese dal terrificante infortunio...

Lindsey Vonn indistruttibile: a un mese dal terrificante infortunio...

Lorenzo Pastuglia
Medvedev, c0m'è fuggito dalla guerra: odissea sconvolgente

Medvedev, c0m'è fuggito dalla guerra: odissea sconvolgente

Roberto Tortora