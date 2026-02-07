Libero logo
Milano-Cortina, spettacolo Italia: Franzoni argento e Paris bronzo nella libera

sabato 7 febbraio 2026
Si colorano subito d'azzurro le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina: due italiani sul podio della discesa libera maschile, sono Giovanni Franzoni d'argento e Dominik Paris di bronzo alle spalle dello svizzero Franjo Von Allmen, nuovo campione olimpico. 

Spettacolo a Bormio, sulla mitica "Stelvio", la prima gara che assegnava le medaglie di questi Giochi italiani. Una gara fantastica su una pista bellissima e perfettamente preparata che ha visto l'elvetico, uno dei favoriti della vigilia, protagonista di una prova pressoché perfetta. Bene, anzi benissimo i due azzurri più attesi. Franzoni è stato l’unico a contenere il distacco da Von Allmen sotto il mezzo secondo e ha forse pure qualche rimpianti per una piccola sbavatura che se evitata avrebbe potuto avvicinarlo sensibilmente all'impresa. 

Per Franzoni, forse il velocista più in forma del momento al mondo, è un passaggio di consegne con il "vecchio" Paris, suo compagno di nazionale: l'eterno Dominik, che sulla Stelvio aveva già vinto sei volte in Discesa e una in SuperG, tanto da guadagnarsi la cittadinanza onoraria di Bormio ha strappato l'ultima grande soddisfazione di carriera arrivando terzo.

Deluso invece uno dei favoriti, il fuoriclasse svizzero Marco Odermatt che resta fuori dal podio. E’ quarto a 70 centesimi dal vincitore e a 20 dal podio. Più indietro gli altri italiani: Mattia Casse è 11° a 1″96 e Florian Schieder  fuori dai primi 15 a 1″96.

