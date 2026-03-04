Federica Brignone e il fidanzato Mdaye, la bordata: "Con i denti e con le unghie"

"Metto un muro, mi difendo con i denti e con le unghie". Federica Brignone risponde così, lapidaria, alla domanda del Corriere della Sera sul "gossip sulla sua vita privata". Il riferimento, nel finale della lunga intervista, è ad Abdu James Mdaye, che le cronache rosa hanno indicato come suo compagno proprio durante le trionfali olimpiadi invernali di Milano-Cortina concluse con due ori da leggenda, nella Discesa libera e nel SuperG.

Modello di origini senegalesi, avvistato in tribuna sulla pista Olympia delle Tofane ai Giochi a fare il tifo per lei, è un giramondo come Federica: ha lavorato infatti a Milano, in Germania e in Turchia. Quando aveva 14 anni si è trasferito con i genitori a Bellaria, in provincia di Rimini. "Lo sento tutti i giorni", ha raccontato Babacar Faye, amico d'infanzia. "Mi invita spesso a Milano per il weekend. Era fidanzato da tempo con una ragazza, poi di recente è finita. Poco prima delle Olimpiadi m'ha parlato per la prima volta di Federica Brignone. Mi è sembrato felice". Il padre di Abdu fa il cuoco in una clinica, mentre la moglie lavora come ambulante.

