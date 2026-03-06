Lindsey Vonn indistruttibile: a un mese dal terrificante infortunio...

L’ex campionessa statunitense di sci alpino, Lindsey Vonn, è già tornata ad allenarsi. A meno di un mese dal grave incidente alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, la fuoriclasse americana ha pubblicato sui social un video che la mostra mentre lavora in palestra durante il percorso di riabilitazione.

La sciatrice del Colorado sta affrontando la lunga fase di recupero dopo gli interventi chirurgici subiti prima in Italia e poi negli Stati Uniti. Nonostante la gravità dell’infortunio, il suo atteggiamento resta quello che l’ha sempre contraddistinta in carriera: determinazione e spirito combattivo.

Nel messaggio condiviso con i tifosi, Vonn ha raccontato il momento che sta vivendo: “Sicuramente sto attraversando momenti difficili ma sono comunque grata, sto ancora lavorando sodo — ha scritto — L’unico obiettivo è tornare in salute. Un giorno alla volta”. Parole che accompagnano le immagini della sua prima vera fase di lavoro fisico dopo l’operazione. La campionessa statunitense, che lo scorso dicembre era diventata la sciatrice più anziana a vincere una gara di Coppa del Mondo a 41 anni con il successo a Sankt Moritz, ha già messo in conto un percorso di recupero lungo e complesso. Per la completa guarigione della tibia fratturata servirà circa un anno.

L’incidente che ha cambiato la sua stagione risale all’8 febbraio scorso, durante la discesa libera olimpica sulla pista delle Tofane. In quella gara dei Giochi di Milano-Cortina, Vonn è stata protagonista di una caduta violentissima che le ha provocato una grave frattura alla tibia sinistra, aggravata da una precedente lesione al legamento crociato. La situazione è sin da subito apparsa molto seria, dato che è stata operata d’urgenza a Padova. Secondo quanto emerso successivamente, senza il tempestivo intervento del chirurgo ortopedico del team Usa, Tom Hackett, avrebbe addirittura rischiato l’amputazione della gamba. Oggi, però, la campionessa è tornata in piedi e guarda avanti, un allenamento alla volta.