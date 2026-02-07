Milano-Cortina, Constantini e Mosaner sconfiggono la Norvegia: vittoria col brivido

Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno sconfitto la Norvegia 6-5 nella quinta partita del girone di curling doppio misto. La vittoria è stata molto sofferta. L'Italcurling, sotto 5-3, ha raggiunto il pareggio solo alla settima mano. All'ottava e ultima mano la Norvegia godeva dell'ultimo tiro e del power play (la possibilità di disporre le pietre in modo offensivo), ma la coppia azzurra è riuscita a rubare il punto e a portare a casa una vittoria che ne rilancia le ambizioni. Negli stessi minuti. il Canada è stato sconfitto dall'Estonia, permettendo all'Italia di superare i nordamericani che godono del vantaggio nello scontro diretto. Gli azzurri, che nonostante la nuova battuta d'arresto contro la Svezia sono secondi in classifica vista la doppia sconfitta degli Stati Uniti contro Regno Unito e Corea del Sud, domani incontreranno Repubblica Ceca e britannici, gli unici ancora a percorso netto.