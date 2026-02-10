Milano-Cortina, clamoroso Kindl! Assiste al parto dal cellulare

Libero logo
martedì 10 febbraio 2026
1' di lettura

Lo slittinista olimpico austriaco Wolfgang Kindl è diventato padre per la seconda volta e ieri ha assistito al parto di sua moglie da Cortina d’Ampezzo tramite una videochiamata sul suo cellulare. Kindl ha dichiarato che il bambino sarebbe dovuto nascere solo tra due mesi. «È stata davvero una grande sorpresa quando stamattina (ieri, ndr) è arrivata la chiamata e poi è iniziato tutto. Sono molto felice che sia andato tutto bene», ha detto. Kindl ha aggiunto che, a causa del parto anticipato, sua moglie e il neonato rimarranno in ospedale per alcune settimane e spera di poter andare a trovarli brevemente durante i Giochi. L’ex campione del mondo si è classificato ottavo nella gara maschile di domenica e domani gareggerà anche nella gara di slittino doppio e giovedì nella staffetta a squadre.

