Jannik Sinner fa tremare il mondo del tennis: "Mi manca quell'adrenalina"

Jannik Sinner riesce a far parlare di sé anche quando non sta disputando un grande Slam. In queste settimane si stanno svolgendo i Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026. L'altoatesino - ovviamente - non gareggerà. Ma la sua più grande passione è sempre stata lo sci, e non lo ha mai nascosto. Molto amico di Lindsey Vonn, il numero due al mondo ha dedicato un bel messaggio alla campionessa che ha subito un brutto infortunio in pista.

Ma poi ha rivelato anche di soffrire di una certa mancanza da sci. Il motivo? "L'adrenalina. Lo sci ha un tipo di pressione diverso, però. Devi dare il massimo anche se non sai bene a che punto sei. Nel tennis, hai una mano enorme, perché sai sempre il punteggio – ha spiegato l’azzurro -. E sai che, a volte, potresti giocare all'80% solo per passare il turno. Per quel giorno è sufficiente. Ma lo sci non è affatto così. Vai e basta, e non hai idea finché non hai finito”.