Libero logo
Milano-Cortina
Andrea Pucci
Referendum Giustizia
Hub Energia

Jannik Sinner, lacrime e mani giunte: strazio per Lindsay Vonn

di
Libero logo
martedì 10 febbraio 2026
Jannik Sinner, lacrime e mani giunte: strazio per Lindsay Vonn

1' di lettura

Jannik Sinner rompe la sua abituale riservatezza sui social per un gesto che va oltre lo sport. Il tennista altoatesino ha voluto dedicare un messaggio pubblico a Lindsey Vonn, dopo il grave infortunio che ha colpito l’ex campionessa statunitense dello sci durante le Olimpiadi invernali. Un’eccezione significativa per Sinner, che utilizza i social quasi esclusivamente per comunicazioni professionali, sponsorizzazioni o aggiornamenti ufficiali. Questa volta, invece, il numero uno del tennis italiano ha scelto di esporsi sul piano personale, testimoniando il forte legame che lo unisce all’atleta americana.

Nelle sue stories, Sinner ha condiviso una foto che lo ritrae insieme a Lindsey Vonn sulle piste da sci, una passione che entrambi hanno coltivato e che rappresenta uno dei punti di contatto della loro amicizia. A corredo dell’immagine, poche parole ma cariche di significato: “Ti sto pensando”, accompagnate dall’emoticon della lacrima e delle mani giunte.

Un messaggio semplice, lontano dai riflettori e dai toni celebrativi, che racconta però la vicinanza umana del campione azzurro nei confronti dell’amica, alle prese con un momento difficile della sua carriera e della sua vita sportiva. Il gesto di Sinner ha colpito i tifosi proprio per la sua spontaneità e discrezione, confermando ancora una volta il profilo di un atleta che, pur sotto i riflettori mondiali, sceglie di comunicare

tag
sinner
Jannik Sinner

Tanti saluti Jannik Sinner umilia Nick Kyrgios: "Lui o Kim Jong-un?"

Doppio ex Juve-Roma, il doppio ex Boniek: "Gasperini da scudetto, come finirà"

Sui titoli di coda L'Eredità, "Alcaraz e Sinner?": si scatena il finimondo

ti potrebbero interessare

Jannik Sinner ossessiona Jack Draper: "Perché il mio corpo ha ceduto"

Jannik Sinner ossessiona Jack Draper: "Perché il mio corpo ha ceduto"

Lorenzo Pastuglia
Lindsay Vonn, le drammatiche parole del padre

Lindsay Vonn, le drammatiche parole del padre

Lorenzo Pastuglia
Luciano Spalletti, il bacio sfiorato alla Zille per "Repubblica" diventa molestia da espulsione

Luciano Spalletti, il bacio sfiorato alla Zille per "Repubblica" diventa molestia da espulsione

Andrea Tempestini
Milano-Cortina, "la cerimonia più memorabile di sempre": come rosica Macron

Milano-Cortina, "la cerimonia più memorabile di sempre": come rosica Macron

Redazione