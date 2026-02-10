Jannik Sinner, lacrime e mani giunte: strazio per Lindsay Vonn

Jannik Sinner rompe la sua abituale riservatezza sui social per un gesto che va oltre lo sport. Il tennista altoatesino ha voluto dedicare un messaggio pubblico a Lindsey Vonn, dopo il grave infortunio che ha colpito l’ex campionessa statunitense dello sci durante le Olimpiadi invernali. Un’eccezione significativa per Sinner, che utilizza i social quasi esclusivamente per comunicazioni professionali, sponsorizzazioni o aggiornamenti ufficiali. Questa volta, invece, il numero uno del tennis italiano ha scelto di esporsi sul piano personale, testimoniando il forte legame che lo unisce all’atleta americana.

Nelle sue stories, Sinner ha condiviso una foto che lo ritrae insieme a Lindsey Vonn sulle piste da sci, una passione che entrambi hanno coltivato e che rappresenta uno dei punti di contatto della loro amicizia. A corredo dell’immagine, poche parole ma cariche di significato: “Ti sto pensando”, accompagnate dall’emoticon della lacrima e delle mani giunte.

Un messaggio semplice, lontano dai riflettori e dai toni celebrativi, che racconta però la vicinanza umana del campione azzurro nei confronti dell’amica, alle prese con un momento difficile della sua carriera e della sua vita sportiva. Il gesto di Sinner ha colpito i tifosi proprio per la sua spontaneità e discrezione, confermando ancora una volta il profilo di un atleta che, pur sotto i riflettori mondiali, sceglie di comunicare