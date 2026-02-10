Jannik Sinner ossessiona Jack Draper: "Perché il mio corpo ha ceduto"

Sei mesi lontano dal campo non passano senza lasciare tracce, soprattutto quando l’obiettivo è rincorrere l’eccellenza assoluta. Jack Draper è tornato a giocare dopo il lungo stop per l’infortunio al polso e lo ha fatto ammettendo una verità rara nel tennis di alto livello: la pressione di inseguire Carlos Alcaraz e Jannik Sinner gli ha presentato il conto, prima mentale e poi fisico.

Il rientro è arrivato in Coppa Davis, nella sfida tra Gran Bretagna e Norvegia, a distanza di sei mesi dall’ultimo match ufficiale disputato allo US Open. Draper, oggi numero 13 del mondo, non ha nascosto come la sua ambizione possa aver inciso sul problema che lo ha tenuto fermo.

"Colmare il divario con Alcaraz e Sinner era il mio obiettivo, ed è forse anche per questo che il mio corpo ha ceduto", ha spiegato il britannico, andando oltre la semplice lettura medica dell’infortunio. Nel suo racconto emerge chiaramente il peso delle aspettative: "Forse cercavo troppo di giocare nel modo giusto, colpire più forte, ottenere punti facili — ammette — Tutto questo è diventato una fonte di stress". Un’ossessione silenziosa, quella di dover accelerare i tempi per stare al passo con i migliori, che ha finito per logorarlo.