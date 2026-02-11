Milano-Cortina, Franzoni e la Vittozzi: gli azzurri in gara oggi a caccia di medaglie

Dopo l'oro nella staffetta mista di short track trascinata dall'eterna Arianna Fontana e il bronzo nel doppio misto di curling con gli eccezionali Stefania Constantini e Amos Mosaner, anche oggi dalle Olimpiadi invernali di Milano Cortina potrebbero arrivare altre medaglie per l'Italia, già a quota 11 nel medagliere.

Grandi speranze con Giovanni Franzoni (argento nella libera), tra i favoriti nel SuperG maschile di sci alpino insieme a Mattia Casse, Christof Innerhofer e Dominik Paris (bronzo in discesa): appuntamento alle ore 11.30. Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer, insieme a Hannah Auchentaler e Michela Carrara, a caccia del podio nella 15km di biathlon individuale femminile.

Alle 19.15, round robin nel torneo maschile di curling con l'Italia contro la Svezia. Stessa partita, ma di hockey su ghiaccio maschile, alle 21.10 a chiudere la giornata. Prima però, alle 19.30, occhio al pattinaggio di figura: Charlène Guignard e Marco Fabbri si esibiranno nella danza libera sul ghiaccio.