Libero logo
Milano-Cortina
Andrea Pucci
Referendum Giustizia
Hub Energia

Milano-Cortina, oro degli azzurri Rieder-Kainzwaldner nello slittino doppio

mercoledì 11 febbraio 2026
Milano-Cortina, oro degli azzurri Rieder-Kainzwaldner nello slittino doppio

1' di lettura

Ancora una medaglia nello slittino ai Giochi di Milano Cortina ed è un altro oro. Dopo il titolo olimpico al femminile allo Sliding Centre di Cortina, sulla pista 'Eugenio Monti', la coppia azzurra composta da Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner ha conquistato la medaglia più pesante nel doppio maschile. I carabinieri rispettivamente di Bressanone e di Bolzano hanno preceduto la coppia statunitense Mueller/Haugsjaa, in testa dopo la prima run. Bronzo agli austriaci Steu/Kindl. E' la 21/ma medaglia per l'Italia ai giochi nello slittino. Il doppio maschile mancava il podio da 20 anni, dal bronzo di Torino 2006.

tag
milano-cortina
emanuel rieder
simon kainzwaldner

Oro nello slittino, Lega: "Doppia soddisfazione, pista voluta da Salvini"

Davanti a tutti! Milano-Cortina, l'Italia fa il bis nello slittino: oro nel doppio femminile e maschile

Portata via in barella Milano-Cortina, terrore a Livigno: snowborder cade a terra e rimane immobile per 10 minuti

ti potrebbero interessare

Oro nello slittino, Lega: "Doppia soddisfazione, pista voluta da Salvini"

Oro nello slittino, Lega: "Doppia soddisfazione, pista voluta da Salvini"

Milano-Cortina, l'Italia fa il bis nello slittino: oro nel doppio femminile e maschile

Milano-Cortina, l'Italia fa il bis nello slittino: oro nel doppio femminile e maschile

Milano-Cortina, terrore a Livigno: snowborder cade a terra e rimane immobile per 10 minuti

Milano-Cortina, terrore a Livigno: snowborder cade a terra e rimane immobile per 10 minuti

Juve-Lazio, l'elogio imbarazzante a Open Var: "Due grandissimi varisti"

Juve-Lazio, l'elogio imbarazzante a Open Var: "Due grandissimi varisti"

Redazione