Milano-Cortina, oro degli azzurri Rieder-Kainzwaldner nello slittino doppio

Ancora una medaglia nello slittino ai Giochi di Milano Cortina ed è un altro oro. Dopo il titolo olimpico al femminile allo Sliding Centre di Cortina, sulla pista 'Eugenio Monti', la coppia azzurra composta da Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner ha conquistato la medaglia più pesante nel doppio maschile. I carabinieri rispettivamente di Bressanone e di Bolzano hanno preceduto la coppia statunitense Mueller/Haugsjaa, in testa dopo la prima run. Bronzo agli austriaci Steu/Kindl. E' la 21/ma medaglia per l'Italia ai giochi nello slittino. Il doppio maschile mancava il podio da 20 anni, dal bronzo di Torino 2006.