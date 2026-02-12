Libero logo
Milano-Cortina, gli azzurri in gara oggi: le medaglie del 12 febbraio

giovedì 12 febbraio 2026
L'Italia riparte da un mercoledì da incorniciare e da un giovedì che promette di essere altrettanto denso di emozioni alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Ieri, gli azzurri hanno vissuto una giornata a due facce: trionfo totale nello slittino sulla pista "Eugenio Monti" di Cortina, con il doppio oro firmato prima da Andrea Voetter e Marion Oberhofer nel doppio femminile e poi da Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner nel doppio maschile. Male invece il SuperG maschile (Giovanni Franzoni sesto, Dominik Paris subito fuori) e il biathlon 15 km donne (Dorothea Wierer quinta). 

Oggi, il programma azzurro offre diverse occasioni di medaglia dalla mattina alla sera, con riflettori puntati soprattutto su sci alpino e short track. A Cortina, alle 11.30 sulla pista delle Tofane, va in scena il SuperG femminile con Sofia Goggia che cerca il bis dopo il bronzo in discesa, Federica Brignone punta al riscatto. In gara anche Elena Curtoni e Laura Pirovano. 

La giornata si apre già alle 9.05 con il curling femminile: per l'Italia doppio impegno nel round robin, prima contro la Svizzera e poi contro la Corea del Sud, due partite che possono pesare in ottica classifica.

Alle 10 scatta anche lo snowboard cross maschile, con Lorenzo Sommariva impegnato nelle manche di qualificazione.

Nel pomeriggio e in serata, i fari tornano su Milano per lo short track e sulla pista lunga per il pattinaggio di velocità. Arianna Fontana nei 500 metri va a caccia della 13ª medaglia olimpica in carriera: un traguardo che, se centrato, le permetterebbe di eguagliare Edoardo Mangiarotti come atleta italiano più medagliato di sempre ai Giochi, estivi e invernali. Nei 1000 metri maschili spazio invece a Pietro Sighel, con Luca Spechenhauser e Thomas Nadalini, in una specialità che spesso si decide sul filo delle traiettorie e della gestione dei contatti.

Sul ghiaccio della pista lunga, alle 16.30, torna Francesca Lollobrigida nei 5000 metri: dopo l'oro nei 3000, l'azzurra cerca continuità e un'altra giornata da protagonista. E ancora Cortina alle 18.30, con la staffetta a squadre dello slittino: dopo il doppio trionfo di ieri, l'Italia si presenta con ambizioni concrete anche nella prova mista, che unisce velocità e precisione negli scambi. 

