Sinner, la rivelazione di Courier: "Ora non ti senti più sicuro"

Il 2026 si è aperto con un segnale fortissimo lanciato da Carlos Alcaraz: il trionfo agli Australian Open e il completamento del Career Grand Slam. Un risultato che lo proietta già tra i grandi della storia, ma che al tempo stesso alimenta una rivalità destinata a infiammare il circuito per anni: quella con Jannik Sinner. I due si stanno dividendo il palcoscenico più importante del tennis mondiale, lasciando agli altri solo le briciole. A sottolineare la portata del loro dominio è stato Jim Courier. L’ex numero uno del mondo, intervenuto al podcast Tennis Insider Club, ha fotografato la situazione con grande chiarezza: “Nell’ultimo anno e mezzo hanno vinto tutti gli Slam — ha detto — Possono giocare su qualsiasi superficie, sono giovani e si muovono incredibilmente bene”. Non solo talento, dunque, ma completezza tecnica e atletica, qualità che li rende competitivi ovunque.

Jannik Sinner fa tremare il mondo del tennis: "Mi manca quell'adrenalina" Jannik Sinner riesce a far parlare di sé anche quando non sta disputando un grande Slam. In queste settimane si s...

Courier si è poi soffermato su un aspetto ancora più impressionante: l’assenza di vulnerabilità evidenti: “Per gran parte della storia del tennis si poteva essere un grande giocatore pur avendo qualche punto debole — ha così proseguito — In questo momento, Sinner e Alcaraz non hanno punti deboli”. Un’affermazione pesante, soprattutto se confrontata con i giganti del passato.

Jannik Sinner irriso da Rafa Nadal, poi lo spagnolo cancella tutto: esplode il caso Rafa Nadal entra in gamba tesa sul duopolio Carlos Alcaraz-Jannik Sinner. Da tempo si sta discutendo se i due giovani ca...