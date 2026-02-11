Jannik Sinner irriso da Rafa Nadal, poi lo spagnolo cancella tutto: esplode il caso

Rafa Nadal entra in gamba tesa sul duopolio Carlos Alcaraz-Jannik Sinner. Da tempo si sta discutendo se i due giovani campioni possano già essere paragonati ai cosiddetti big 3 - Roger Federer, Rafa Nadal, Novak Djokovic -, i tennisti più forti della storia che hanno segnato un'epoca e cambiato il modo di intendere il tennis. Patrick Mouratoglu, coach molto stimato nell'ambiente, attraverso uno dei suoi consueti video ha affermato in un certo senso di non reputare Alcaraz e Sinner inferiori ai Big Three e che la sconfitta di Sinner contro Djokovic a Melbourne non intaccava questo pensiero.

In tanti, però, hanno criticato il pensiero di Mouratoglu. Tra questi c'è anche un curioso commento di Rafa Nadal al post, pieno di diverse emoji divertite. Tradotto: stava ironizzando sulle sue parole. Il commento del maiorchino ha creato tantissime interazioni e discussioni. Così lo spagnolo ha deciso di cancellare tutto e smorzare quindi ogni tipo di polemica.