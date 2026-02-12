Federica Brignone, "ci sta... la capisco": le parole sulla madre commuovono l'Italia

Una discesa perfetta, impeccabile, di pura forza e pura emozione. Un trionfo meritatissimo, ancor più pazzesco per il calvario che Federica si era da poco lasciata alle spalle . La Brignone già era una delle sciatrici più forti di sempre, ora entra di diritto nell'olimpo della disciplina.

Ovviamente, Fede era raggiante. Emozionatissima. Per certi versi incredula, così come aveva in un certo senso confermato in prima persona a Sergio Mattarella, spiegando al Capo dello Stato che questo trionfo, in fondo, non se lo aspettava. Dopo la discesa, Federica riflette: “Non si è mai pronti per l'oro, non ero tra le favorite e sono strafelice per ciò che ho fatto. Se penso a come stavo fino a qualche tempo fa allora sì che forse riesco ad immaginare quanto importante sia questa medaglia. Per me, per il percorso anche mentale che ho fatto".

Poi un riferimento alle immagini che tutta Italia ha visto: non solo la discesa, ma anche la madre di Federica, che come le ricorda un giornalista "ha deciso di emozionarsi da impazzire dopo la discesa della polacca". Già, archiviata la discesa della rivale l'oro era sicuro, mamma lo sapeva e l'emozione la ha travolta. La Brignone da par suo conferma: "Sì, sì... mamma è impazzita... ci sta... la capisco". Parole che spiegano quanto abbia sofferto anche la madre, in questi dieci mesi infernali che hanno spalancato le porte del paradiso.