Milano-Cortina, Federica Brignone: la clamorosa rivelazione del chirurgo

Una caduta rovinosa – causata da un'impigliata con una porta – ha provocato una frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, oltre alla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio. Trasportata in elicottero prima a Trento e poi a Milano, Brignone è stata operata alla clinica La Madonnina per ridurre e sintetizzare la frattura (con placca e 7-8 viti impiantate). Successivamente ha affrontato un secondo intervento a Torino, alla JMedical , per completare la riparazione legamentosa e iniziare la lunga riabilitazione.

Andrea Panzeri, presidente della Commissione medica FISI e chirurgo che l'ha operata ad aprile 2025, ha commentato così il miracolo sportivo: "La vittoria in superG di Federica Brignone vista la frattura non era immaginabile". Poi ha aggiunto: "La campionessa fa sempre la differenza, nel senso che se non fosse così, oggi non saremmo qui. Se fosse una persona normale – ha aggiunto –, oggi sarebbe ancora in riabilitazione. Lei ci ha messo tanto del suo, tantissimo, ma su questo non avevamo alcun dubbio". Panzeri ha sottolineato la tenacia di Brignone: nonostante il ginocchio faccia ancora male e la gamba resti segnata da hardware metallico, la 35enne ha trasformato il dolore in forza mentale e tecnica. L'oro è il primo titolo olimpico individuale per la "Tigre" (soprannome dal casco iconico), che torna sul podio azzurro nel Super-G dopo 24 anni.