Federica Brignone, le spiazzanti parole a Mattarella dopo l'impresa: tutto torna

Soltanto dieci mesi fa il suo futuro era appeso a una gamba martoriata. Oggi Federica Brignone è oro olimpico nel Super-G, protagonista di un’impresa che profuma di leggenda. Anzi, che è leggenda punto e stop. La campionessa azzurra ha conquistato il titolo ai Giochi di casa, a Milano-Cortina 2026, dopo un infortunio gravissimo alla gamba sinistra che ne aveva messo in dubbio non solo la partecipazione, ma perfino la carriera. Un recupero lampo, costruito stringendo i denti e convivendo con il dolore fino agli ultimi giorni. Fino all'apoteosi di oggi.

Al traguardo, ad attenderla, c’è il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il primo scambio è spontaneo e sincero: "Io ci contavo", le dice festoso. Lei, ancora incredula per l’impresa appena compiuta, replica: "Io non così tanto". Poi l’abbraccio, lungo, carico di emozione. "Ehhh!", esclama il Capo dello Stato, senza trattenere l’entusiasmo. È l’abbraccio di un’intera nazione. Parole, quelle della Brignone al Capo dello Stato, per certi versi spiazzanti. Parole che però dicono tutto sulla grammatura dell'impresa.