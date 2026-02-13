Milano-Cortina, rissa tra le francesi: "Hai usato la mia carta di credito!"

Julio Velasco lo ripete come un mantra da decenni: per vincere non serve andare a mangiare la pizza insieme. Una squadra non è una famiglia, non è un gruppo di amici, non è un circolo ricreativo. È un’azienda di risultati dove l’obiettivo non è volersi bene, ma lavorare bene. L’amicizia non garantisce il podio. La qualità del gioco, il rispetto professionale e l’aiuto reciproco nel momento del bisogno, sì. Mai come in queste Olimpiadi, la teoria della separazione di Velasco trova conferme. I baci e gli abbracci spesso sono a favore di telecamera, ma la vera benzina che sta portando alcune medaglie è fatta di tensioni, rivalità interne e, talvolta, di aperta antipatia.

Prendete Pietro Sighel. Fresco di un oro storico nella staffetta mista dello short track, il nuovo “villain” preferito dai media americani. Interpellato da Repubblica sul rapporto con la leggenda Arianna Fontana ha gelato con un lapidario: «E chi la conosce... Con lei siamo squadra solo per due minuti e mezzo». Semplicemente la verità. Eppure, in pista, quando contava, il team ha funzionato come un orologio svizzero. Sighel non deve amare Fontana, deve solo pattinare forte quanto lei. O forse più di lei. Risultato: oro. Velasco annuirebbe: niente smancerie, solo efficacia.