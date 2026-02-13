Milano-Cortina, Michela Moioli di bronzo nello snowboard cross: ospedale, rimonta e miracolo

Un'altra medaglia per l'Italia ai Giochi invernali di Milano-Cortina, un'altra ragazza a prendersi la copertina: Michela Moioli vince il bronzo nello snowboard cross donne sulla pista di Livigno, con una run finale strepitosa. Oro all'australiana Josie Baff, medaglia d'argento alla ceca Eva Adamczykova. E poi, appunto, l'azzurra con una rimonta superlativa nell'ultimo tratto di pista.

Per la 30enne di Alzano Lombardo si tratta della terza medaglia a cinque cerchi dopo l'oro individuale di Pyeongchang 2018 e l'argento di snowboard cross a squadre a Pechino 2022. Una parabola sportiva di altissimo livello che si completa davanti ai tifosi di casa.

Tutta la mattinata olimpica della Moioli è stata strepitosa. Arrivata agli ottavi con il sesto tempo in batteria all'indomani una rovinosa caduta in allenamento in cui aveva battuto il volto. I segni e le ferite sul viso sono ancora visibili, dopo due ore passate in ospedale a Sondalo tra radiografia ed ecografie, tutte fortunatamente con esito negativo. "L'importante è essere qui tutta intera", ha subito sottolineato dopo la prova della mattina, "mi hanno rimessa in sesto. Ho qualche graffio ma l'importante è esserci, divertirsi e dare il massimo. Non amo le qualificazioni ma sono contenta. Non sono al 100%, ma va bene così".

Con lei vanno avanti anche le altre azzurre, Sofia Groblechner (da 18esima) e Lisa Francesia Boirai (20esima). Ai quarti Moioli carbura e vince la sua batteria conducendo fin dai primi metri (eliminata la Groblechner, arrivata ultima). Il crescendo è strepitoso: in semifinale vince recuperando ancora una volta negli ultimi metri dopo una partenza lenta: dalla quarta posizione trova la linea giusta per il sorpasso e tagliare per prima il traguardo.