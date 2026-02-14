Lazio, vince l'Atalanta all'Olimpico 2 a 0: su rigore segna Ederson

L'Atalanta di Raffaele Palladino espugna l'Olimpico e irrompe in zona Europa grazie al successo per 2-0 in casa della Lazio, nell'anticipo della 25/a giornata di Serie A. La terza vittoria in quattro gare, la seconda di fila, conferma l'ottimo momento di forma della Dea che sotto la guida del nuovo allenatore sembra aver ritrovato lo spirito e la qualità di gioco dei tempi migliori. Torna a cadere in casa, invece, la Lazio dopo una settimana che era iniziata con la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia. I biancocelesti in campionato non riescono ad ingranare e restano lontani dalle zone che contano.

In classifica l'Atalanta ha ora 42 punti ed è sesta, a -4 da Roma e Juventus. Lazio solo ottava con 33 punti. Parte bene l'Atalanta nel primo tempo, nerazzurri subito vicino al gol con una conclusione di Krstovic salvata sulla linea da Provstgaard. Immediata la reazione della Lazio sempre pericolosa in ripartenza con le accelerate di Maldini e Tavares. I biancocelesti colpiscono anche un palo con Taylor. Al 40' è l'Atalanta a passare in vantaggio con Ederson. Il brasiliano trasforma un calcio di rigore concesso dall'arbitro per un fallo di mani in area di Cataldi nel tentativo di respingere un cross. Nel finale di tempo Sarri perde anche Gila per infortunio, al suo posto dentro Patric.