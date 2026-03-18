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Champions League, l'Atalanta travolta ancora dal Bayern

mercoledì 18 marzo 2026
Champions League, l'Atalanta travolta ancora dal Bayern

1' di lettura

L’Atalanta viene travolta dal Bayern Monaco anche nel ritorno degli ottavi di Champions ed è fuori dalla competizione. I bavaresi, già vittoriosi all’andata a Bergamo per 6-1, si impongono per 4-1 all’Allianz Arena e accedono ai quarti, dove affronteranno il Real Madrid. Grande protagonista del match Kane, che sigla il vantaggio su rigore (25′) e poi il raddoppio (54′). Nella ripresa Karl firma il tris (56′) e Diaz completa il poker (70′). Nel finale la Dea accorcia le distanze con Samardzic (86′). 

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