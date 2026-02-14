Libero logo
Inter-Juve, Bastoni simula e Kalulu viene espulso: "Partita falsata"

sabato 14 febbraio 2026
Inter-Juve, Bastoni simula e Kalulu viene espulso: "Partita falsata"

Il big match di San Siro è stato condizionato da una espulsione ai danni di Pierre Kalulu, che ha lasciato la sua squadra - la Juventus - in 10 uomini. In avvio di match è l'Inter a passare in vantaggio grazie a un concorso di colpa tra Andrea Cambiaso e Michele Di Gregorio. Il portiere bianconero non è riuscito a respingere coi piedi un pallone deviato dal suo difensore. Ma è proprio l'ex Genoa a rimettere il risultato in parità con un bel guizzo dopo un assist di McKennie. 

Alla fine del primo tempo, però, Pierre Kalulu - già ammonito - si fa fregare da Alessandro Bastoni. Il centrale dell'Inter simula un contatto inesistente e l'arbitro estrae il secondo giallo: espulsione e Juventus in 10 uomini.

Sui social in tanti si sono scagliati contro la decisione dell'arbitro e la simulazione di Alessandro bastoni: "Qualunque sia il risultato del derby d’Italia, partita già falsata da un rosso inventato. Così si ammazza la bellezza del calcio", "Di questo episodio si parlerà, forse, per qualche giorno. Prima del prossimo Juve-Inter, invece, come da tradizione, verranno riproposti i servizi sul contatto Iuliano-Ronaldo, che risale a quasi 30 anni fa, e sul mancato rosso a Pjanic", "Errore gravissimo in Inter-Juve con il rosso inventato a #Kalulu e simulazione di #Bastoni. Ancora più grave avere uno strumento come il Var e non poterlo usare per episodi del genere 'perché non può intervenire'.

