di
mercoledì 11 febbraio 2026
Juve-Lazio, l'elogio imbarazzante a Open Var: "Due grandissimi varisti"

1' di lettura

La Juventus guida la tragica classifica delle squadre che hanno subito più torti arbitrali in questo campionato. E, dopo la beffa del penalty negato contro la Lazio, è arrivata anche la spiegazione poco convincente a Open Var. "Questa è una situazione molto complessa - ha detto l'ex arbitro Dino Tommasi su Dazn -. Partiamo da una disposizione internazionale di cui parlano anche gli arbitri in campo: Cabal scarica il pallone e una volta scaricato se c'è un contatto negligente c'è un play on. In questo caso il pallone resta a McKennie per una possibile triangolazione e questo è l'elemento ulteriore che porta a una matrice di punibilità...". 

"Non c'è imprudenza ma comunque c'è la punibilità - ha proseguito Tommasi -. Situazione molto difficile dal campo e di una complessità vera: Mazzoleni e Maresca, due grandissimi varisti, si focalizzano sull'imprudenza e non vanno a considerare la giocabilità ulteriore". Subito dopo ha illustrato la differenza con il rigore dato all'Inter nel derby per una situazione simile: "Se c'è un fallo in ritardo con il pallone già scaricato con uno step on foot o un fallo duro, a prescindere dall'ulteriore giocabilità del pallone da parte del calciatore, c'è comunque punibilità. Se c'è soltanto negligenza non c'è punibilità".

