Libero logo
Milano-Cortina
Sanremo2026
Referendum Giustizia
Hub Energia

Juve-Inter, la bordata di Chivu: "Non parlo perché non vedo fantasmi"

di
Libero logo
venerdì 13 febbraio 2026
Juve-Inter, la bordata di Chivu: "Non parlo perché non vedo fantasmi"

1' di lettura

"Arbitri? Io non parlo perché non vedo i fantasmi. Sono abituato a guardare i miei per capire dove possono migliorare. Sono stato scelto per trovare soluzioni, non per lamentarmi". Così Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, in conferenza stampa alla vigilia del match con la Juventus. "Se farebbe bene agli arbitri diventare professionisti? È una storia di tanti anni, si parla sempre delle stesse cose. Inizierò a parlare di questo aspetto quando vedrò un allenatore in conferenza chiedere scusa dopo un episodio a favore. Ci si lamenta sempre quando sbagliano, è normale. Il problema del calcio italiano non sono gli arbitri. Se l'Italia manca da due mondiali, non è quello il problema. Si può migliorare in tante cose".

"La Juventus è migliorata con l'arrivo di Spalletti, ha dato identità in poco tempo. Ha fatto vedere le sue idee, i giocatori sono migliorati. Possono mettere in difficoltà chiunque. Noi continuiamo a sperare che le prestazioni saranno di buon livello, con la stessa voglia e lo stesso spirito degli ultimi due mesi - ha proseguito il tecnico dell'Inter -. L'unica differenza con altre partite è che questo tipo di gara ti dà sempre qualche stimolo in più. La sfida è sempre trovare la stessa motivazione anche quando magari affronti una squadra inferiore sulla carta. È una partita importante, riconosciuta a livello globale. Si sfidano due società che nella storia e nel tempo hanno sempre fatto vedere belle cose", ha aggiunto Chivu.

tag
inter
juventus
cristian chivu

Lo sfogo Marco Tardelli demolisce la Juventus: "Chiellini? Se potesse lavorare..."

Vale tutto Juve-Lazio, l'elogio imbarazzante a Open Var: "Due grandissimi varisti"

Piovono critiche Inter, il video per i 171 gol di Lautaro? Tifosi in rivolta: i 2 sfondoni

ti potrebbero interessare

Milano-Cortina, esplode lo scandalo per l'oro alla Francia nella danza sul ghiaccio

Milano-Cortina, esplode lo scandalo per l'oro alla Francia nella danza sul ghiaccio

Milano-Cortina, bollori al villaggio olimpico: il caso dei preservativi

Milano-Cortina, bollori al villaggio olimpico: il caso dei preservativi

Redazione
Milano-Cortina, Laura Pausini a valanga: "Critiche per l'inno? Due persone mi hanno detto..."

Milano-Cortina, Laura Pausini a valanga: "Critiche per l'inno? Due persone mi hanno detto..."

Milano-Cortina, Michela Moioli di bronzo nello snowboard cross: ospedale, rimonta e miracolo

Milano-Cortina, Michela Moioli di bronzo nello snowboard cross: ospedale, rimonta e miracolo