Juve-Inter, la bordata di Chivu: "Non parlo perché non vedo fantasmi"

"Arbitri? Io non parlo perché non vedo i fantasmi. Sono abituato a guardare i miei per capire dove possono migliorare. Sono stato scelto per trovare soluzioni, non per lamentarmi". Così Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, in conferenza stampa alla vigilia del match con la Juventus. "Se farebbe bene agli arbitri diventare professionisti? È una storia di tanti anni, si parla sempre delle stesse cose. Inizierò a parlare di questo aspetto quando vedrò un allenatore in conferenza chiedere scusa dopo un episodio a favore. Ci si lamenta sempre quando sbagliano, è normale. Il problema del calcio italiano non sono gli arbitri. Se l'Italia manca da due mondiali, non è quello il problema. Si può migliorare in tante cose".

"La Juventus è migliorata con l'arrivo di Spalletti, ha dato identità in poco tempo. Ha fatto vedere le sue idee, i giocatori sono migliorati. Possono mettere in difficoltà chiunque. Noi continuiamo a sperare che le prestazioni saranno di buon livello, con la stessa voglia e lo stesso spirito degli ultimi due mesi - ha proseguito il tecnico dell'Inter -. L'unica differenza con altre partite è che questo tipo di gara ti dà sempre qualche stimolo in più. La sfida è sempre trovare la stessa motivazione anche quando magari affronti una squadra inferiore sulla carta. È una partita importante, riconosciuta a livello globale. Si sfidano due società che nella storia e nel tempo hanno sempre fatto vedere belle cose", ha aggiunto Chivu.