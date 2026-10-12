Sinner infortunato, dove ricompare: la foto di gruppo sconvolge tutti

Archiviato sportivamente il 2026, Jannik Sinner mette momentaneamente da parte la racchetta e torna alle origini. Niente tornei, niente riflettori e niente corse contro il tempo per recuperare: dopo aver chiuso in anticipo la stagione a causa del problema al ginocchio destro, il campione altoatesino si concede qualche giorno a casa, in Val Pusteria. E ritrova gli amici di sempre, quelli con cui può permettersi di essere semplicemente Jannik.

La visita che ha fatto sorridere tutti è quella all’OSG 3 Zinnen, squadra di calcio dilettantistica che milita nella seconda lega amatoriale in Alto Adige. Sinner ha raggiunto il gruppo durante un allenamento a Sesto Pusteria, posando per una fotografia insieme ai giocatori. Un gesto semplice, ma che racconta il legame mai interrotto con il proprio territorio.

A confermare la visita è stato lo stesso club sui social, con parole che testimoniano l’affetto reciproco: "Non è stata la sua prima visita da noi. Quando può, Jannik passa sempre volentieri. Questo ci fa ovviamente molto piacere". E adesso, per gli amici calciatori, c'è anche una missione speciale: sperare che la presenza del fuoriclasse porti fortuna. Una possibilità accolta con ironia dalla società, che si prepara a scendere in campo con l'ASV Reischach proprio a Sesto Pusteria.

Sul fronte tennistico, però, la prudenza resta la parola d'ordine. Dopo la vittoria a Wimbledon contro Alexander Zverev, Sinner non è più tornato in campo e ha deciso, insieme al suo staff, di non forzare i tempi del recupero. Dopo le rinunce a Montreal, Cincinnati, Shanghai e agli US Open, salterà anche Vienna, le ATP Finals e la Coppa Davis. Il messaggio è chiaro: meglio recuperare completamente oggi che rischiare domani. Il numero uno mondiale guarda già alla prossima stagione, mentre a casa ritrova gli affetti e quella normalità che, anche per un campione, non ha prezzo.