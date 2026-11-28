È profondamente grottesco che un Paese, pur di non urtare la sensibilità di qualcuno, finisca per chiedere scusa anche per il Natale. Il paradosso è che a impartire lezioni di tolleranza è spesso proprio quella sinistra che, in nome dell’inclusione, pretende di cancellare le tradizioni della maggioranza. A cominciare da Milano, dove il sindaco Giuseppe Sala ha deciso che l’abete di piazza Duomo si chiamerà «albero del dono».

Una trovata lessicale che, nelle intenzioni dovrebbe probabilmente renderlo più inclusivo.Nel risultato, invece, rischia di minare il significato di una tradizione che i milanesi non hanno mai chiesto di rinnegare. E a chi ha manifestato la propria delusione, il compagno Sala ha risposto con una lezione di cristianesimo. Addirittura. L’albero di Natale non offende nessuno. Semmai, a risultare offensiva è l’idea che per essere accoglienti occorra rinnegare ciò che siamo.

Da Milano a Calolziocorte (Lecco) il copione non cambia. Qui il concorso dei presepi nelle scuole ha provocato una discussione in consiglio comunale, dopo le obiezioni della consigliera di minoranza Wilna De’ Flumeri, di Bene Comune. Secondo la consigliera, l’invito rivolto alle classi dall’amministrazione a partecipare all’iniziativa non rispetterebbe la natura della scuola pubblica e le diverse sensibilità religiose delle famiglie. Il vicesindaco Aldo Valsecchi, che quell’invito lo ha sottoscritto insieme alla collega Cristina Valsecchi, ha spiegato con una semplicità disarmante: «Io sono orgoglioso di aver mandato quella lettera. Se uno vuole partecipare partecipa, se non vuole partecipare non partecipa». Difficile trovare qualcosa di più ragionevole. Nessuno obbliga i bambini a costruire un presepe, nessuno costringe le famiglie ad aderire al concorso. Non si chiede di firmare un decreto di conversione religiosa.

Eppure anche una proposta facoltativa diventa motivo di sospetto, quasi che il semplice richiamo a una tradizione cristiana rappresenti una violazione da scongiurare. È intervenuta poi l’assessore Tina Balossi per ricordare che gli insegnanti possono affidare ai bambini di immigrati attività diverse, come realizzare il cielo, le stelle o gli alberi del presepe. Una soluzione di buon senso, che dimostra quanto sia possibile convivere senza trasformare ogni iniziativa natalizia in una guerra culturale. Ma il problema, evidentemente, è che qualcuno vorrebbe l’azzeramento delle nostre tradizioni.È la stessa logica che ha portato, a Bari, una docente dell’istituto Marconi-Hack a chiedere la rimozione della statua di Gesù Cristo, presente nell’edificio dal 1958. Un simbolo che accompagna la scuola fin dalla sua inaugurazione e che improvvisamente qualcuno considera inopportuno. Per quale ragione? Chi offende? Non risulta che una statua impedisca a qualcuno di professare un’altra fede o di vivere liberamente le proprie convinzioni.

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha giustamente contestato l’ipotesi di rimozione, definendo grave l’idea di cancellare i simboli della nostra cultura, dal Natale al presepe. E mentre in Italia si discute se sia opportuno chiamare Natale il Natale, altrove si passa direttamente alla distruzione. A Tolosa alcuni gruppi di antifascisti hanno assaltato il mercatino natalizio prima ancora della sua apertura, danneggiando le strutture. Ma il significato di quanto accaduto resta evidente: colpire un mercatino di Natale e incendiare un albero significa prendere di mira luoghi e simboli di una cultura che appartiene alla storia europea.